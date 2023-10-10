Путин и Эрдоган обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган вечером вторника, 10 октября, провели телефонный разговор. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Лидеры двух стран обсудили палестинско-израильский конфликт, выразили обеспокоенность растущим количеством жертв и эскалацией насилия. Президенты отметили, что огонь необходимо прекращать.

Лидеры обеих стран готовы оказывать помощь в урегулировании конфликта. В частности, оно предполагает создание государства Палестины в границах 1967 года. Столицей страны должен быть Восточный Иерусалим.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».