Путин и Лукашенко обсудили стратегическое партнерство на встрече в китайской столице

Лидеры Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в Пекине. Переговоры были посвящены углублению союзнических отношений и совместному противодействию санкционному давлению. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого».

Встреча глав государств состоялась в среду в столице Китая. Первые кадры, опубликованные в телеграм-канале «Пул Первого», запечатлели традиционное рукопожатие и дружелюбные улыбки лидеров перед началом закрытых переговоров.

По данным информированных источников, центральными темами обсуждения стали дальнейшая экономическая интеграция в рамках Союзного государства, а также синхронизация действий на международной арене. Особое внимание было уделено выработке общих механизмов противодействия санкциям Запада, которые оказывают значительное влияние на экономики обеих стран.

