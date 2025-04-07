Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко обсудили по телефону учения и ситуацию на Украине
Фото: [Медиасток.рф]
Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул первого».
Путин и Лукашенко обсудили ряд актуальных вопросов и последних событий. Например, отметили в ходе разговора рекорд на границе Белоруссии и Польши, когда таможенники задержали огромную партию со взрывчаткой, рекордную в истории республики. Владимир Владимирович поблагодарил белорусские службы за грамотную работу.
Кроме того, уточнили и информацию про предстоящие встречи. В конце апреля стороны будут в Волгограде, где обещали уточнить ряд тем и деталей для будущего взаимодействия.
Актуальным был и вопрос про белорусско-российские учения «Запад-2025».
Меньше внимания уделили обстановке на Украине, ход СВО и другие связанные моменты.
Ранее сообщалось, что в Кремле пояснили позицию Путина по перемирию на Украине.