Путин и Моди обсудили Украину и стратегическое партнерство в телефонном разговоре

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили ситуацию на Украине и подтвердили курс на углубление стратегического партнерства. Об этом сообщает РБК.

Глава индийского правительства Нарендра Моди сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы Моди поблагодарил российского лидера за информацию о последних событиях на Украине.

Стороны также обсудили прогресс в двусторонних отношениях, подчеркнув приверженность развитию «особого и привилегированного стратегического партнерства». Моди выразил надежду на скорую встречу с Путиным — президент России может посетить Индию до конца года.

Это уже не первый контакт лидеров в 2025 году — в мае они обсуждали подготовку к 80-летию Победы, а Кремль тогда заявил, что сотрудничество Москвы и Дели остается устойчивым к внешнему давлению.

Ранее сообщалось о том, что президент ОАЭ после встречи с Путиным дал комментарий по итогам события на русском языке.