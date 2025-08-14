Путин, Лавров, Белоусов: кто еще представит Россию на переговорах с США

15 августа на Аляске пройдут первые за четыре года переговоры президентов России и США. В состав российской делегации вошли ключевые министры и советники, включая Сергея Лаврова и Андрея Белоусова. Об этом сообщает РБК.

Переговоры между лидерами России и США состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Встреча начнется с закрытой беседы один на один, после чего к президентам присоединятся остальные участники делегаций.

Со стороны России подтверждены пять человек: министр иностранных дел Сергей Лавров, помощники президента Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков, а также министры финансов и обороны — Антон Силуанов и Андрей Белоусов. Последний, несмотря на должность, отвечает за экономическое сотрудничество, что может указывать на возможное обсуждение санкций.

Американская сторона пока не раскрыла имена участников, но, по данным источников, в переговорах примут участие госсекретарь и советник по национальной безопасности. Встреча продлится несколько часов и затронет ключевые вопросы двусторонних отношений, включая безопасность, экономику и возможные пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее сообщалось о том, что администрация Трампа объявила дату вылета президента на Аляску для встречи с Путиным.