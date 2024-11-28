Путин назвал изъятие активов «Роснефти» неприемлемым

Путин высказался по поводу изъятия Германией активов компании «Роснефть». Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что в РФ назвали такой шаг неприемлемым, но компания готова к переговорам и с партнерами, и с немецкими регуляторами.

По словам Путина, РФ и Казахстан обсуждали вопрос продажи «Роснефтью» своей доли в немецкого НПЗ Schwed, и это по-прежнему остается возможным. Главное – тот факт, что в отношении «Роснефти» были применены неправовые методы со стороны ФРГ, которые нельзя назвать не иначе как национализмом и изъятием собственности.

Ранее Владимир Путин извинился перед Меркель за случай с собакой.