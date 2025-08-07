Путин назвал ОАЭ как возможную площадку для диалога с Трампом

Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из возможных мест для встречи с Дональдом Трампом. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин допустил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом может пройти в ОАЭ. По его словам, Эмираты — подходящая площадка для переговоров.

Решение обсуждается на фоне обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. Трамп ранее угрожал новыми санкциями против стран, закупающих российские энергоресурсы. Встреча Путина с президентом ОАЭ состоялась за день до истечения ультиматума США, что добавляет интриги в выбор места.

ОАЭ — нейтральная территория с развитой дипломатической инфраструктурой. Страна поддерживает отношения как с Россией, так и с США, что делает ее удобным местом для сложных переговоров. Если встреча состоится, это может стать попыткой снизить напряженность между двумя державами.

Ранее сообщалось о том, что Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе.