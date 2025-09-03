Путин назвал Пескова лентяем

Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине в шутливой форме назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем, когда тот предложил завершить общение с журналистами. Об этом сообщил ТАСС.

Во время заключительной пресс-конференции по итогам визита в Китай Владимир Путин позволил себе неформальную шутку в адрес пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Когда последний обратил внимание на продолжительность мероприятия, президент с улыбкой назвал его лентяем, не желающим работать.

Эта непринужденная реплика продемонстрировала человеческий характер взаимоотношений между главой государства и его ближайшим помощником. Подобные моменты стали характерной чертой стиля Владимира Путина, который использует юмор для разрядки обстановки во время напряженных международных визитов.

Ранее Песков прокомментировал слова премьера Словакии Фицо о «жабе на дне колодца».