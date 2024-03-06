Президент России Владимир Путин назвал США супердержавой во время своего заключительного слова на закрытии Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на федеральной земле «Сириус» в Сочи.

Глава государства отметил, что это является очевидным фактом. Его цитируют РИА Новости.

«Соединенные Штаты — огромная и уникальная страна, по-своему. Но вот 300 с небольшим лет, она превратилась, всего по нашим меркам это мало, но за это время, благодаря таланту американского народа, она превратилась в супердержаву», — сказал Путин.

Мероприятия в рамках Всемирного фестиваля молодежи начались 1 марта. Они продлились до 7 марта. Организацией фестиваля занималась Росмолодежь.

Ранее Путин также заявил, что двери в России открыты для молодых людей из разных государств. Он пожелал всем участникам фестиваля реализовать свои планы.

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