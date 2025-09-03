Путин назвал Зеленского главой администрации Украины
Фото: [Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф]
Владимир Путин публично охарактеризовал Владимира Зеленского как действующего главу администрации. Об этом сообщает РИА Новости.
Владимир Путин во время своего выступления использовал для Владимира Зеленского необычную формулировку, назвав его «действующим главой администрации Украины». Подобная характеристика резко контрастирует с ранее использующимся определением «глава киевского режима».
Это заявление прозвучало в рамках масштабного визита российского лидера в КНР, где он участвовал в саммите ШОС и двусторонних переговорах с Си Цзиньпином. Подобные формулировки могут быть попыткой создания новых возможностей для будущих переговоров, однако существенных изменений в ближайшее время не предвидится.
