Путин назвал Зеленского главой администрации Украины

Владимир Путин во время своего выступления использовал для Владимира Зеленского необычную формулировку, назвав его «действующим главой администрации Украины». Подобная характеристика резко контрастирует с ранее использующимся определением «глава киевского режима».

Это заявление прозвучало в рамках масштабного визита российского лидера в КНР, где он участвовал в саммите ШОС и двусторонних переговорах с Си Цзиньпином. Подобные формулировки могут быть попыткой создания новых возможностей для будущих переговоров, однако существенных изменений в ближайшее время не предвидится.

Ранее Путин прокомментировал возможность встречи с Зеленским.