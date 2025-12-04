Владимир Путин заявил, что отказ Европы от дешевого российского газа вынудит ее заново запускать закрытые атомные и угольные электростанции. По его мнению, это станет следствием ошибочной зеленой политики Запада. Об этом сообщает India Today.

Европейский курс на зеленую энергетику может привести к прямо противоположному результату. Об этом, как следует из опубликованного заявления, заявил президент России Владимир Путин. Он убежден, что без доступа к недорогому российскому газу странам ЕС придется реанимировать традиционные, но менее экологичные виды генерации — атомную и угольную, которые они активно свертывали последние годы.

Российский лидер назвал такую политику Запада способом «неоколониализма» по отношению к развивающимся странам, которые не могут позволить себе дорогие новые технологии. Он подчеркнул, что западные страны, запрещая другим использовать доступные энергоресурсы, сами оказались в ловушке. Закрывая свои АЭС и угольные станции, они лишились стратегической устойчивости.

Теперь, по словам Путина, Европе предстоит совершить энергетический разворот на 180 градусов. Причина проста — прежнего объема дешевого российского газа больше нет, а возобновляемые источники энергии не способны в одиночку покрыть все потребности промышленности и населения.

Ранее сообщалось о том, что Путин назвал экологические ограничения Запада неоколониализмом.