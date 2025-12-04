Президент России Владимир Путин назвал ограничения Запада в сфере зеленой энергетики новой формой неоколониализма. По его мнению, такие меры ставят развивающиеся страны в заведомо проигрышное положение. Об этом сообщает India Today.

Владимир Путин заявил, что экологические требования западных стран к развивающемуся миру являются неоколониальной практикой. По его словам, у многих государств просто нет финансовых возможностей для масштабных инвестиций в новую энергетику.

Запад, как отметил российский лидер, игнорирует эту проблему, вводя против отстающих ограничительные меры. Это создает непреодолимые барьеры для экономического роста целых регионов, лишая их суверенного права на развитие.

Путин подчеркнул, что такой подход не имеет ничего общего с реальной заботой о планете. Он превращает «зеленую» повестку в инструмент давления и сохранения глобального неравенства. Вместо совместного поиска решений развивающиеся страны ставят перед ультимативным выбором, последствия которого могут быть тяжелыми для их населения.

Ранее президент заявил, что западное сообщество, которое само загнало себя в тупик теперь «можно только пожалеть».