Путин объяснил ограничение майнинга в части регионов нехваткой электричества

Президент России Владимир Путин объяснил ограничение майнинга в некоторых регионах страны. По его словам, причиной такого решения является нехватка электрических мощностей. Об этом глава государства заявил на встрече с главой партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым, сообщил ТАСС.

Ранее правительство РФ запретила майнинговую деятельность в некоторых регионах в РФ на осенне-зимний период вплоть до 2031 года. В частности, ограничения коснулись отдельных районов Республики Бурятия и Забайкальского края.

Кроме того, подобный запрет планируют ввести в Дагестане, Северной Осетии — Алании, Чечне, Ингушетии, а также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«В профицитных регионах не хватает электричества уже», — отметил Путин.

Российский лидер в ходе встречи также отметил, что в тех регионах, где электричества много, майнинговую деятельность следует продолжать.

Майнинг представляет собой процесс, в котором используются вычислительные мощности для проверки и подтверждения транзакций в блокчейне, а также для создания новых единиц криптовалюты. Этот процесс требует значительных вычислительных ресурсов и, соответственно, потребляет много электроэнергии.

Ранее в Ассоциации промышленного майнинга рассказали, какие налоги будут поступать в бюджет государства от майнинга.