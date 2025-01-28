Путин объяснил, почему переговоры с Украиной сейчас будут нелегитимны

Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину объяснил, почему переговоры России и Украины на данный момент не будут легитимны. Об этом пишет РИА Новости.

Глава России напомнил, что ранее Киев вводил указ о запрете переговоров, и этот указ был подписан Владимиром Зеленским. Только вот, уточняет президент, ранее на момент подписания Зеленский был относительно легитимным президентом, а вот сейчас уже это не так.

Также Путин рассказал о том, что проводить переговоры все же возможность есть – отменить тот указ может председатель Рады. Отдельно президент отметил, что даже в условиях военного положения украинский президент не имеет права на продление своих полномочий, это право имеет только парламент в соответствии с конституцией Украины.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал возможные сроки окончания украинского конфликта.