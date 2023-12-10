Путин объяснил, почему Россия сильнее Украины

Президент России Владимир Путин рассказал, чем Россия отличается от Украины, и почему Москва сильнее Киева. По словам российского лидера, российский военно-промышленный комплекс (ВПК) набирает обороты, в то время как в соседнем государстве заканчиваются военные ресурсы.

Об этом Путин заявил во время общения с российскими военнослужащими, которые продолжают выполнять задачи специальной военной операции на поле боя. 8 декабря президент участвовал в церемонии награждения бойцов в Кремле. Видеофрагмент со словами Путина опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нету собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть», – подчеркнул президент.

Ранее Путин на этом же мероприятии заявил, что от работы бойцов в зоне спецоперации зависит будущее России. На этой же встрече глава государства, общаясь с Героем ДНР и председателем Народного совета республики Артемом Жогой, заявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Главными целями СВО, как заявлял Путин, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года.