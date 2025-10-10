Путин получил на день рождения уникальные подарки от военных

Президент России Владимир Путин рассказал о двух самых ценных подарках, которые он получил на день рождения от бойцов специальной военной операции. Речь идет об иконах, на которых остались следы от вражеских пуль. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время недавней поездки в Таджикистан Владимир Путин поделился историей получения особенных презентов. Командующий одной из военных группировок передал главе государства в день его рождения две иконы. Эти святые образы не просто побывали на передовой — они, по словам президента, спасли жизни российских бойцов, приняв на себя пули.

На поверхности обеих икон остались заметные вмятины от попаданий. Путин подчеркнул, что такие подарки обладают для него особой ценностью, и выразил глубокую благодарность военнослужащим. Он также пообещал обязательно найти и лично пообщаться с теми, кто преподнес ему столь символичный дар. Церемония вручения прошла после посещения Петропавловского собора и рабочего совещания с командующими, посвященного текущей обстановке в зоне проведения спецоперации.

