Путин подписал закон о легализации майнинга для юридических лиц

Президент России Владимир Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, майнинг криптовалюты на официальном уровне будет разрешен с ноября 2024-го года. Ранее данный законопроект одобрили в Совете Федерации.

Закон закрепляет порядок и условия ведения такой деятельности. Работа с децентрализированной валютой разрешена для тех юрлиц и ИП, которые включены в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Граждане, которые занимаются майнингом без включения в указанный реестр, имеют право на это при условии, если не превышают установленный правительством РФ лимит на электропотребление.

Также заниматься майнингом не смогут лица, имеющие судимость, связанную с преступлениями в сфере экономики, политики или ранее осужденные за правонарушения, которые характеризуются как средне тяжкие. Не допускаются к такой деятельности граждане, внесенные в перечень террористов и экстремистов.

Кроме того, закон вводит в законодательство новые понятия — майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг.

Майнинг, указано в документе, является составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина значительно выросла после сильного июльского падения на 10%.