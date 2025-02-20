Президент РФ Владимир Путин провел разговор с командирами бригад подразделений ВС РФ, выполняющих задачи в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что глава государства обсудил с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии ВС РФ выполнение поставленных перед ними задач в российском регионе.

Руководители военных подразделений доложили Верховному главнокомандующему о положении дел у приграничья, подытожил Песков.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российские военные, в частности, бойцы 810-й бригады успешно пересекли границу с Украиной и вышли на территорию противника в Сумской области, поддерживая наступление российских войск по всей линии боевого соприкосновения.

ВСУ незаконно пересекли границу РФ в Курской области в августе 2024 года, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района региона. Однако их продвижение было успешно остановлено, в результате чего ВСУ понесли значительные потери в виде более 62 тыс. личного состава и более трех сотен танков и единиц военной техники.

Ранее источник, близкий к Министерству обороны РФ, не подтвердил данные о планах ВСУ вторгнуться в Брянскую и Курскую области.