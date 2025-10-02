Путин пообещал больше не запускать дроны в Дании

Владимир Путин в шутливой форме заявил, что больше не будет запускать беспилотники в направлении Дании, Франции и других европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления на Валдае президент России отреагировал на ироничный вопрос модератора о целях отправки дронов в Данию. Владимир Путин пошутил, что прекращает эту практику, сразу упомянув в своем ответе Францию, Копенгаген и Лиссабон.

Глава государства добавил, что теперь за развлечения с беспилотниками будут отвечать любители неопознанных летающих объектов по ту сторону границы. По его словам, там хватает энтузиастов, которые теперь смогут ежедневно заниматься их «поимкой». Российский лидер заключил, что молодые люди в других странах ничем не отличаются от отечественных.

Ранее сообщалось от том, что Путин заявил о неспособности «Томагавков» изменить ход конфликта на Украине.