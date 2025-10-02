Путин: «Томагавки» не помогут Украине победить

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможные поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине, заявив, что это не окажет влияния на расстановку сил в зоне боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

На полях дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин дал оценку потенциальной передаче Киеву американских крылатых ракет «Томагавк». Российский лидер признал, что это мощное оружие, представляющее определенную угрозу, однако сразу же отметил его устаревающий характер.

По словам Путина, даже в случае таких поставок кардинальных изменений в ситуации на фронте не произойдет. Президент подчеркнул, что российская армия имеет средства для противодействия подобным ракетам.

Ранее Путин раскрыл, о чем говорил с Трампом на Аляске.