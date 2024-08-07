Врио главы Курской области Смирнов заявил о постоянных контактах с Путиным

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным и федеральными министерствами в течение двух суток по ситуации в регионе.

6 августа боевики ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области, незаконно перейдя государственную границу РФ. В атаке на российский регион участвовали 300 военнослужащих украинской армии, 11 танков и около 20 военных бронированных машин. Прорваться через границу боевики попытались в районе поселений Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

Известно, что среди атаковавших были члены запрещенной в России организации «Русский добровольческий корпус»*, а также бойцы территориальной обороны Украины.

Как ранее сообщало Министерство здравоохранения РФ, количество пострадавших увеличилось до 24 человек, 11 из которых потребовалась госпитализация после атаки ВСУ на регион.

В социальных сетях распространяются кадры из города Суджа, по которому был нанесен наиболее сильный удар со стороны украинских боевиков. На видео видны поврежденные дома, дым, горящие автомобили.

Ранее сообщалось, что под Белгородом сбили два украинских беспилотника.

*Признано запрещенной террористической организацией на территории РФ