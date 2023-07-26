Путин поручил открыть филиалы «Артека» в Севастополе и Запорожье

Президент России Владимир Путин поручил открыть филиалы международного детского центра «Артек» в Севастополе и Запорожской области. Соответствующее поручение опубликовано во вторник, 26 июля, на сайте Кремля.

Реализацией инициативы президента займется правительство РФ. Поручение должно быть выполнено до 1 августа 2023 года.

«Обеспечить в 2023 году открытие филиалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр «Артек» – детских центров «Корсунь» (г. Севастополь) и «Красная гвоздика» (г. Бердянск Запорожской области)», – говорится в документе.

На работу филиалов «Артека» из федерального бюджета будет выделено 260,1 млн рублей. Из них большая часть пойдет на функционирование деятельности «Красной гвоздики» в Бердянске (139,7 млн рублей), а 120,4 млн будут направлены в Севастополь.

Международный детский центр «Артек» был основан в 1925 году как небольшой летний палаточный лагерь. Позже он «разросся» до отдельных корпусов и лагерей внутри самого центра. «Артек» расположен в поселке на южном берегу Крыма – Гурзуфе. Детский центр после возвращение полуострова в состав РФ является федеральной собственностью.

Ранее Великобритания ввела санкции против детского центра «Артек». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие действия Лондона «маразмом».

21 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в церемонии открытия памятника послу мира – американской школьнице Саманте Смит.