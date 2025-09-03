Путин поверил в рекордное долголетие
Владимир Путин высказался о возможностях современной медицины
Владимир Путин выразил уверенность в том, что современная медицина способна кардинально увеличить продолжительность активной жизни человека, сославшись на передовые технологии и хирургию. Об этом сообщает РБК.
Владимир Путин заявил о своем убеждении в безграничном потенциале современной медицины для значительного продления человеческой жизни. Он отметил, что передовые методы оздоровления и хирургические вмешательства открывают принципиально новые горизонты.
По его словам, это позволит увеличить не просто общую продолжительность жизни, но и период активной, полноценной деятельности человека. Путин напомнил, что эту тему активно развивал в свое время бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.
