Президент России Владимир Путин направил праздничные поздравления своим зарубежным коллегам. В числе тех, кто получил телеграммы из Кремля с пожеланиями добра и благополучия, оказался и американский лидер Дональд Трамп. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале пресс-служба Кремля.

В соответствии с доброй дипломатической традицией глава российского государства поздравил руководителей других стран с наступающими праздниками. Как сообщила пресс-служба Кремля, в числе адресатов президент США Дональд Трамп и другие видные политические фигуры мирового уровня. Текст поздравлений содержит пожелания мира, здоровья и процветания в новом, 2026 году.

Такой жест стал частью серии праздничных обращений российского лидера. До этого он уже поздравил соотечественников с профессиональным праздником с Днем спасателя, отметив их беспрецедентный вклад. По словам Путина, только в зарубежных операциях российские спасатели провели более шести сотен сложнейших миссий, что говорит об их высоком профессионализме. Традиционные новогодние поздравления иностранным партнерам рассматриваются как важный элемент поддержания рабочих каналов коммуникации на высшем уровне.

