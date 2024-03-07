Путин прибыл с рабочим визитом в Краснодар

Президент России Владимир Путин с рабочим визитом в Краснодар 7 марта, сообщает «Царьград» . По информации источника, в краевом центре горожане встречали российского лидера аплодисментами.

Ранее Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи, где сделал ряд заявление в поддержку молодых людей не только России, но и всего мира. Также глава государства побывал в Ставропольском крае, где встретился с местными аграриями.

Отмечается, что официально о визите Путина в Краснодар не сообщалось, однако негласно об этом было известно за несколько дней. Источники уточняли, что в рамках своего визита глава государства посетит Дворец самбо, который готовят к открытию 22 марта.

Согласно данным сервиса отслеживания перелетов Flightradar24 в закрытом аэропорту Краснодара в ночь на 7 марта приземлился пассажирский самолет Ил-96. По информации сервиса, борт входил в специальный летный отряд «Россия», который обеспечивает перевозки официальных лиц РФ.

Дворец самбо, о котором сообщали источники, расположен в районе «Баскет-Холла» — многофункциональной спортивной арены. Отмечалось, что в связи с приездом Путина в Краснодаре могут возникнуть автомобильные пробки.

Ранее мы сообщали, что Путин провел в Сочи встречу с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.