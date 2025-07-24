Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда Подносовой

Траурное мероприятие собрало представителей судебной системы, государственных органов России и близких покойной.

Напомним, что Подносова скончалась на 72-м году жизни 22 июля от продолжительной болезни. Она оставила после себя значимый след в российской судебной системе. Подносова возглавила Верховный суд в апреле 2024 года, сменив на этом посту скончавшегося Вячеслава Лебедева.

Путин после смерти Подносовой выразил соболезнования ее мужу и сыну. В своем обращении глава государства подчеркнул принципиальность, порядочность и высокий профессионализм председателя ВС, отметив, что она честно служила России и ее народу.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» подготовило материал, посвященный жизни и карьере Ирины Подносовой.