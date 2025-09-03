Путин рассказал о своих отношениях с Трампом

Владимир Путин заявил о сохранении добрых отношений президентом США Дональдом Трампом, отметив, что они обращаются друг к другу по именам. Об этом сообщает RT.

Владимир Путин подтвердил сохранение неформальных и добрых отношений с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Российский лидер подчеркнул, что между ними сохранилась практика обращения по именам, что свидетельствует о особом характере взаимного общения.

Данное заявление прозвучало на фоне сложной международной обстановки. Подобные личные отношения между лидерами двух крупнейших ядерных держав могут иметь значительное влияние на мировую политику.

Ранее Путин заявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной.