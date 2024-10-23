В Пентагоне объявили о наличии свидетельств присутствия военных КНДР в России

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что имеются доказательства перемещения военных из Северной Кореи на территорию России, передает агентство Reuters.

Сообщения о возможной отправке военнослужащих КНДР в Россию начали поступать в начале октября, и такую вероятность также рассматривало Министерство обороны Южной Кореи.

Ранее представитель миссии КНДР на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи по разоружению и международной безопасности в Нью-Йорке заявил, что эти сообщения являются беспочвенными.

Он также отметил, что отношения между Северной Кореей и Россией основаны на законном сотрудничестве и взаимном уважении.

При этом недавно сообщалось, что на сопке в селе Цукурино в ДНР рядом с триколором России заметили флаг Северной Кореи.