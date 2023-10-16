Путин провел переговоры с Нетаньяху

Стороны по телефону обсудили обострение конфликта между Палестиной и Израилем, которое произошло 7 октября.

«Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети», – следует из сообщения Кремля.

Ранее Путин также провел телефонные разговоры с главой Сирии Башаром Асадом, президентами Ирана Эбрахимом Раиси, Палестины Махмудом Аббасом и Египта Абдельфаттахом Сиси.

7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС нанесла по израильской территории ракетный удар. Боевики выпустили из сектора Газа по государству около пяти тысяч ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ввел в стране военное положение. Также в стране была объявлена мобилизация резервистов, в рамках которой призваны порядка 300 тысяч граждан.

Кроме того, Израиль продолжает обстреливать территорию сектора Газа. Ранее власти страны объявили о намерении начать наземную операцию в анклаве. На данный момент жертвами обострения конфликта стали более тысячи человек с двух стороны.

Ранее мы сообщали, что ЦАХАЛ уничтожил главу общей разведки ХАМАС в секторе Газа. Израильские военные провели операцию по ликвидации одного из лидеров боевиков в Хан-Юнисе.