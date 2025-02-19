Во время посещения петербургского завода по производству беспилотников президент России прокомментировал ситуацию с обвинениями во вмешательстве в американские выборы, указав на действительных виновников политического скандала.

Владимир Путин обратил внимание на парадоксальную ситуацию в отношениях между западными странами во время предвыборной кампании в США. По словам российского лидера, европейские политики открыто вмешивались в избирательный процесс, позволяя себе некорректные высказывания в адрес кандидатов. По словам Путина, Европа сама виновата в таком отношении к себе со стороны США. Об этом пишет ТАСС.

Президент отметил удивительную сдержанность американской стороны в отношении подобного поведения союзников. При этом Россия, несмотря на наличие определенных симпатий, воздерживалась от любых форм вмешательства и резких заявлений.

Глава государства напомнил о беспочвенных обвинениях в адрес Дональда Трампа касательно его предполагаемых связей с Россией. Несмотря на многочисленные расследования и создание специальной комиссии в Конгрессе, никаких доказательств российского вмешательства найдено не было.

Стоит отметить, что в 2018 году Национальный комитет Демократической партии инициировал судебный процесс против России, различных российских организаций и самого Трампа. Демократы утверждали, что его избирательный штаб действовал в сговоре с российской стороной для подрыва кампании Хиллари Клинтон. Однако эти обвинения также не нашли подтверждения.

Российский лидер подчеркнул принципиальную позицию Москвы — неучастие в евроатлантических разногласиях и отказ от спекуляций на проблемах в отношениях США и Европейского союза.

Ранее Путин заявил, что для решения вопроса по договору СНВ-3 с США есть год.