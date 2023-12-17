Путин рассказал, как отпразднует Новый год

Президент России Владимир Путин рассказал, как планирует встретить новый 2024 год. По словам российского президента, в планах у него – празднование в кругу семьи с бокалом шампанского. Об этом Путин рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы», – рассказал Путин.

Глава государства отметил, что пока не купил подарки людям, с которыми будет отмечать праздник. Путин заявил, что постарается успеть сделать им что-то приятное.

Ранее Путин высказался о проблемах, связанных с НАТО, а также прокомментировал вступление Финляндии в альянс. Также глава государства высказался о заявлении президента США Джо Байдена о нападении РФ на государства НАТО.

Новый год традиционно отмечают в ночь с 31 декабря по 1 января. По восточному календарю 2024-й – год Зеленого Деревянного Дракона. В китайской культуре мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех.

В России с 1 по 8 января 2024 года объявлены выходными. Новогодние каникулы всего продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года.