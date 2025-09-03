Путин заявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной

Фото: [ Владимир Путин на Восьмой ежегодной конференции по ИИ AI Journey/Медиасток.рф ]

Владимир Путин заявил о готовности России повысить уровень переговорной группы с Украиной до высокого политического уровня, отметив при этом удовлетворительную работу нынешнего главы делегации Владимира Мединского. Об этом сообщает РБК.

Россия демонстрирует открытость к диалогу, заявив о готовности поднять уровень переговорной группы с Украиной на качественно иную ступень. Владимир Путин подчеркнул, что доволен работой нынешнего представителя переговорной группы Владимира Мединского.

При этом российский лидер избежал конкретики. Готовность повысить уровень переговоров до действительно высокого сигнализирует о стратегической гибкости Москвы. Однако для реального прогресса необходимы встречные шаги и с украинской стороны, а также четкие договоренности по ключевым спорным вопросам.

