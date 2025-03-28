Путин: Россия не была инициатором начала боевых действий на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не была инициатором вооруженного конфликта на Украине.

Глава государства напомнил, что боевые действия начались после государственного переворота, который произошел там в 2014 году.

Путин также напомнил, что западные страны тогда поддержали смену власти. После этого на юго-востоке страны вспыхнул вооруженный конфликт, сообщает РИА Новости.

На встрече с моряками в Мурманске Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с европейскими странами по решению украинского конфликта.

Ранее Владимир Путин заявил, что за переговорами России и США следит весь мир.