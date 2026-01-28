Путин встретился с президентом Сирии и заявил о готовности помочь в восстановлении страны

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. На встрече российский лидер заявил о готовности отечественного строительного комплекса участвовать в восстановлении сирийской инфраструктуры. Об этом пишет РБК.

Путин отметил, что двум странам удалось сдвинуть с мертвой точки взаимодействие в экономической сфере. Он также поздравил сирийского коллегу с прогрессом в восстановлении территориальной целостности страны. Ахмед аш-Шараа, в свою очередь, подчеркнул значительную роль России в стабилизации обстановки как в Сирии, так и на всем Ближнем Востоке.

Встреча знаменует переход к новой фазе отношений, где на первый план выходят задачи послевоенного восстановления и экономической кооперации. Заявление о готовности российского стройкомплекса подключиться к масштабным проектам указывает на стратегический интерес Москвы не только к военно-политическому, но и к долгосрочному экономическому присутствию в регионе.

Ранее Ушаков рассказал о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского.