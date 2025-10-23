Путин: саммит в Будапеште скорее перенесен, чем отменен

Владимир Путин опроверг полную отмену саммита с Дональдом Трампом, заявив, что речь идет именно о переносе встречи в Будапеште. Инициатива ее проведения, по словам российского лидера, изначально исходила от американской стороны. Об этом сообщает РБК.

Владимир Путин отреагировал на заявление американского коллеги об отмене саммита, пояснив, что стороны договорились лишь о его переносе. Российский президент подтвердил, что Вашингтон действительно предлагал провести встречу в Будапеште, и он поддержал эту идею.

Однако Путин подчеркнул, что без тщательной подготовки такая встреча потеряет смысл и не принесет практических результатов. С этим тезисом, по его словам, согласился и Дональд Трамп. Лидеры договорились, что первые шаги по организации будущего диалога должны сделать Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Комментируя решение Трампа, российский президент выразил уверенность, что диалог всегда остается более предпочтительной формой взаимодействия, чем конфронтация. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что проводить встречу в текущий момент было бы неправильно, но допустил такую возможность в будущем. Таким образом, саммит двух президентов отложен до лучших времен, когда дипломаты смогут подготовить для него почву.

Ранее Рубио на фоне отказа Трампа заявил, что США все еще хотят провести встречу с РФ.