Путин сравнил Трампа и Байдена

Действующий глава Белого дома Джо Байден по сравнению со своим визави, 45-м президентом США Дональдом Трампом, более опытный и прогнозируемый, считает российских лидер Владимир Путин.

В интервью в журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным собеседник спросил Путина, кто из указанных американских политиков более предпочтителен. При этом президент подчеркнул, что российские власти будут стараться выстроить взаимовыгодный диалог с любым американским лидером, которому в ходе выборов кажет доверие народ США.

«Байден. Он человек более опытный. Он прогнозируемый. Он политик сильной формации», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в аккаунте Кремля в соцсетях.

Напомним, Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Технологии будущего» сыронизировал, что русский человек преспокойно может пить даже с дрожащими руками.

Ранее президент России в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным прокомментировал случай, когда глава Белого дома Джо Байден ударился, выходя из вертолета. Глава российского государства попросил быть снисходительными не журить президента США за его, порой, рассеянность и невнимательность.