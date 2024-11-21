Путин: США толкают весь мир к глобальному конфликту

Во время обращения к жителям России президент Владимир Путин рассказал о том, что к глобальному конфликту сейчас толкают весь мир только США. Об этом пишет РИА Новости.

Весь мир, уточнил президент, толкают к масштабному конфликту именно Штаты, которые разрушили систему международной безопасности. Но, при этом, США продолжают бороться и цепляются за гегемонию, толкая мир в бездну, резюмировал Путин.

Напомним, что под этим имеется ввиду решение президента США Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием. При этом, Путин заявил о том, что Россия готова решать спорные вопросы мирными средствами, но остается готовой к любому сценарию, на который может быть дан соответствующий ответ.

Напомним, что ранее президент Путин высказался и об ударах по Брянской и Курской областям.