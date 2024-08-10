Путин выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с авиакатастрофой

Президент Росси Владимира Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве в связи с крушением пассажирского самолета в Виньедо.

Телеграмму со словами скорби опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета в штате Сан-Паулу», — говорится в телеграмме.

В связи с авиакатастрофой президент Бразилии объявил в стране трехдневный траур.

В пятницу, 9 августа, в муниципалитете Виньедо штата Сан-Паулу потерпел крушение пассажирский самолет АTR 72. На его борту находилось 62 человека. Все пассажиры, в том числе члены экипажа, погибли.

Очевидцы сняли шокирующие кадры авиакатастрофы. На них видно, как воздушное судно получило сильные повреждения. Рядом с местом крушения находятся обломки. Заметны языки пламени. Самолет выполнял рейс из Каскавеллы в Гуарулью.

В интервью DailyMail американский капитан Росс Эймер с более чем 40-летним опытом управления пассажирскими самолетами в США заявил, что возможной причиной крушения самолета в Бразилии может быть отказ двигателя.

Ранее сообщалось, что в Приморье разбился самолет с российскими путешественниками Сергеем Федоровым и Аленой Калагуровой.