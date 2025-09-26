Путин выразил соболезнования семье Кеосаяна: президент назвал его талантливым человеком

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера Тиграна Кеосаяна. Обращение российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля.

Слова поддержки и сочувствия адресованы супруге покойного Маргарите Симоньян и его матери Лауре Геворкян.

Путин охарактеризовал Кеосаяна как необыкновенно талантливого, мудрого и обаятельного человека. Президент отметил, что своими режиссерскими работами он обогатил культурную жизнь страны.

Глава государства подчеркнул, что покойный полностью посвящал себя служению искусству, трудился с максимальной отдачей и всегда был открыт для общения с коллегами и зрителями.

О смерти Кеосаяна стало известно в пятницу, 26 сентября. Его супруга Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто поддерживал семью и молился за его здоровье. Режиссеру было 59 лет.

