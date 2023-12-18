На границе Индии и Пакистана зафиксировали землетрясение

Европейский средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ) сообщил, что на границе Индии и Пакистана произошло землетрясение. По данным ведомства, его магнитуда составила 5,7.

Отмечается, что подземные толчки зафиксировали в 10:18 по времени UTC (13:18 по московскому). Эпицентр землетрясения располагался в 151 км к северо-востоку от города Патханкот в Индии, где проживают порядка 174 человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

18 декабря Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) также сообщило о землетрясении, которое произошло на юго-востоке Турции. Его магнитуда составила 3,6.

17 декабря подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане у берегов французской земли Новая Каледония. Магнитуда землетрясения составила 5,7. Очаг залегал на глубине 10 км.

Каждый день в разных странах фиксируются землетрясения. Ежегодно в мире происходят десятки тысяч таких явлений. Землетрясения представляют собой короткие непредвиденные сотрясения земной коры, которые вызваны перемещением масс горных пород в недрах Земли. Также ученые связывают возникновение землетрясений с перепадами температуры в недрах планеты. Большинство таких явлений возникает на окраинах тектонических плит.

В 2023 году мощное землетрясение, унесшее жизни более 58 тысяч человек, произошло в Турции и Сирии. Магнитуда составила до 7,8. Были разрушены здания, десятки тысяч жителей этих государств пострадали. В октябре в Афганистане также произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого погибло более 1300 человек.