Путин выступил с заявлением о запретах в интернете

Российский лидер Владимир Путин вечером четверга, 7 ноября, выступает на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». В числе основных тем, которые затронул президент во время своего выступления, оказалась и тема запретов в интернете.

По мнению президента, запрещать все в интернете является контрпродуктивным. Как считает российский лидер, суверенное государство не должно все запрещать, несмотря на возможности подобного рода, так как это не принесет желаемого эффекта, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Владимир Путин на заседании «Валдая» поздравил избранного президента США Дональда Трампа. По словам Путина, он готов в любой момент общаться с Трампом, а также не считает зазорным самому позвонить новоизбранному президенту США.