Путин заявил, что его встреча Зеленским возможна

Владимир Путин допустил возможность встречи с Владимиром Зеленским, но подчеркнул — для этого нужны подходящие условия. В Кремле заявили, что пока диалог с Киевом преждевременен. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин вновь заявил, что не исключает переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, по его словам, для такой встречи сначала должны быть созданы подходящие условия.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва готова к диалогу, но Киеву необходимо четко обозначить повестку. Пока же, как отметил Путин, стороны далеки от компромисса.

До этого США предлагали организовать трехстороннюю встречу с участием российского, украинского и американского лидеров, но Москва оставила эту инициативу без ответа. Вместо этого российская сторона сосредоточена на двусторонних переговорах с Вашингтоном.

Ранее сообщалось о том, что Путин назвал ОАЭ как возможную площадку для диалога с Трампом.