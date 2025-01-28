Путин заявил, что Москва предлагала Киеву переговоры еще до начала СВО

Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил о том, что переговоры с Украиной были начаты еще до начала специальной операции. Об этом пишет РИА Новости.

По словам российского президента, Москва предлагала Киеву пути решения еще до начала специальной операции, в частности, предлагала уйти из ДНР и ЛНР. Тогда никаких боевых действий не было. Но эти призывы украинским руководством не были услышаны.

Напомним, ранее Владимир Путин рассказал о том, почему сейчас переговоры между Украиной и Россией не могут быть легитимными, а также предложил новые решения.