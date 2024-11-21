Путин заявил о глобальном характере конфликта на Украине

Владимир Путин выступил по телевидению касаемо ситуации на СВО и прокомментировал ряд волнующих граждан вопросов. Так, именно тот факт – нанесение ударов по российской территории западными дальнобойными ракетами – придал всему конфликту черты глобального.

Президент России заявил, что именно с начала ударов по территории России западными ракетами конфликт стал носить глобальный характер.

Два дня назад ВСУ ударили по объектам в Брянской и Курской областях западными ракетами. Напомним, что президент страны также заявил о том, что Россия будет действовать зеркально и решительно в случае эскалации военных действий.

Также ранее Владимир Путин высказался и об ударах со стороны Украины по территориям российских регионов.