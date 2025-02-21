Путин заявил о планах запустить установку СКИФ

Россия собирается запустить установку СКИФ («Сибирский кольцевой источник фотонов»), объявил президент России Владимир Путина на форуме будущих технологий, который сейчас проходит в Москве.

Об этом пишет РИА Новости, уточняя, что к масштабному проекту российский лидер призвал присоединиться и зарубежных партнеров.

По словам президента, установка СКИФ существенно расширит и спектр возможностей российской исследовательской инфраструктуры, и ее функционал. «Наши двери открыты», резюмировал президент, пригласив иностранных партнеров.

Ранее на форуме будущих технологий президент Путин отметил необходимость развития сферы двигателестроения - в ней, по словам главы страны, зарубежные страны ушли вперед.