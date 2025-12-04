Президент России Владимир Путин в разговоре с индийскими журналистами дал жесткую оценку текущему положению западных стран, заявив, что их теперь «можно только пожалеть» из-за тупиковых ситуаций, в которые они себя загнали. Об этом сообщает India Today.

Во время беседы с руководством телеканалов Aaj Tak и India Today в Кремле Владимир Путин сделал резкое заявление о состоянии западного сообщества. По его мнению, страны Запада сейчас оказались в положении, которое вызывает лишь сожаление.

Российский лидер подчеркнул, что западные государства сами создали себе серьезные проблемы, загнав свою политику в тупик по целому ряду ключевых направлений. Он не стал детализировать все эти направления, однако подобная оценка прозвучала на фоне продолжающихся геополитических и экономических кризисов.

