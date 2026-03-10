Раскол в «узком кругу»: фон дер Ляйен больше не доверяет премьеру Испании

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в частных разговорах начала открыто называть премьер-министра Испании Педро Санчеса такой же серьезной «проблемой» для единства Евросоюза, как и венгерского лидера Виктора Орбана. Об этом сообщает El Mundo.

Оба лидера все чаще блокируют ключевые инициативы Еврокомиссии ради собственных политических интересов. По информации источников, фон дер Ляйен крайне раздражена тем, что Санчес и Орбан используют трибуну Европейского совета для получения «электоральной выгоды» внутри своих стран.

Если раньше Педро Санчес считался одним из главных архитекторов общеевропейских решений, то в марте 2026 года ситуация в корне изменилась. Испанский премьер всё чаще выступает против предложений Брюсселя, что связывают с изменившейся политической повесткой ЕС и необходимостью укреплять позиции перед национальными выборами.

В то время как Орбан традиционно оппонирует Брюсселю по вопросам идеологии и санкций, Санчес начал дрейфовать в сторону оппозиции по экономическим и миграционным вопросам. Для фон дер Ляйен, пытающейся сохранить управляемость ЕС в условиях глобального кризиса, такая «двойная фронда» со стороны Мадрида и Будапешта становится критическим вызовом.

Ранее Зеленский назвал причину, по которой перенесли переговоры между Россией и Украиной.