Германия приступает к демонтажу системы правовых ограничений для своих спецслужб, выстроенной после Второй мировой войны. Об этом сообщает Politico.

Канцлер Фридрих Мерц инициировал реформу Федеральной разведывательной службы (BND), которую в Берлине называют очередным этапом «Zeitenwende» (исторического перелома). Главный драйвер перемен — растущий страх перед непредсказуемостью Вашингтона и возможным прекращением обмена данными при администрации Дональда Трампа.

До сих пор BND, созданная в 1956 году, функционировала в жестких рамках, призванных исключить любое повторение практик нацистского прошлого. Однако нынешние реалии заставляют Берлин «вставать на собственные ноги», признавая, что тотальная зависимость от американского «разведывательного зонтика» делает страну беззащитной в случае политического шантажа со стороны Белого дома.

Эксперты отмечают, что усиление BND — это признак глубочайшего кризиса доверия внутри НАТО. Пытаясь обрести «голос», Берлин вынужден отказываться от принципов сдержанности, которые десятилетиями были фундаментом немецкой демократии. Фактически Германия вступает в гонку вооружений не только танками, но и шпионами, пытаясь застраховаться от «американских горок» в Белом доме.

Ранее президент Франции сравнил НАТО с препарированным земноводным.