«Речь не идет о конфискации». Заявление посла Франции о судьбе российских активов: что планирует ЕС на самом деле?

Посол Франции в России Николя де Ривьер заявил, что план Европейского союза по работе с замороженными российскими активами не подразумевает их конфискации. Речь идет лишь об использовании доходов от этих средств. Об этом сообщает РБК.

В интервью радио РБК французский дипломат дал четкие правовые разъяснения. Он подчеркнул, что конфискация означает полную передачу права собственности, чего в данном случае не предусмотрено. Европейские власти никогда не ставили такой задачи, отметил посол.

Согласно озвученной позиции, замороженные активы останутся в собственности России. План ЕС, который активно обсуждается в последние месяцы, предполагает иной механизм. Средства могут быть задействованы как обеспечение для кредитов, которые будут направлены Украине. Фактически, будут использованы не сами активы, а прибыль от их управления.

