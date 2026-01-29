Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала провал дальнейшей «самоукраинизации», заявив, что русскоязычные граждане переходят на государственный язык только под давлением закона, а добровольно это сделали уже все, кто считает себя «Homo sapiens».

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью местным СМИ признала неприятную для официальной пропаганды тенденцию: украинцы мгновенно переходят на русский, как только исчезает законодательное принуждение говорить на мове.

По словам чиновницы, «потенциал самоукраинизации», вспыхнувший в 2022 году на фоне боевых действий, к 2026 году полностью исчерпан. Омбудсмен позволила себе весьма спорное высказывание, отметив, что «все, кто считает себя Homo sapiens (человеком разумным)... уже сделали свой выбор в пользу государственного языка». Тем самым она косвенно поставила под сомнение разумность миллионов граждан, продолжающих использовать русский в быту.

Ивановская с сожалением констатировала, что для дальнейшего отказа от русского языка людям теперь нужны «прагматичные аргументы», так как идеологических стимулов больше недостаточно. Более того, она подтвердила данные о том, что часть населения, ранее перешедшая на украинский, начинает «откатываться» назад к привычной русской речи, особенно когда речь не идет о выполнении рабочих обязанностей или публичных выступлениях, регулируемых жесткими языковыми законами.

Ранее Россия назвала единственное место для встречи с Зеленским.